◇소방감 승진

▶소방청 119구조구급국장 배덕곤 ▶인천광역시 소방본부장 이일 ▶충청남도 소방본부장 조선호 ▶경상남도 소방본부장 김조일

◇소방감 전보

▶소방청 기획조정관 허석곤 ▶소방청 소방정책국장 남화영 ▶중앙소방학교장 김일수 ▶중앙119구조본부장 최병일 ▶경상북도 소방본부장 김종근

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr