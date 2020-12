[아시아경제 이민지 기자] 대한제분 대한제분 001130 | 코스피 증권정보 현재가 166,000 전일대비 4,000 등락률 +2.47% 거래량 13,619 전일가 162,000 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 대한제분, 이재영 부사장 1801주 장내매수 대한제분, 이재영 부사장 1746주 장내매수"쌀때 사두자"…자사주 매집하는 오너家 close 은 영등포구 양평동3가 77-80 소재 토지 및 건물을 1000억원 규모로 디토피에프브이 주식회사에 처분한다고 31일 공시했다. 회사 측은 “자산관리 효율성 제고를 위한 것”이라고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr