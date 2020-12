[아시아경제 배경환 기자] 법무부 공무직노동조합이 서울동부구치소의 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 집단감염을 이유로 추미애 법무부 장관을 검찰에 고발했다.

31일 법무부 노조는 추 장관을 직무유기, 노조법 위반 혐의로 대검찰청에 고발했다고 밝혔다.

노조는 "동부구치소의 코로나19 확진자가 계속 발생하고 사망자까지 나왔는데 그 총체적 관리책임이 추미애 장관에게 있다"고 주장했다. 또한 법무부가 임금협상을 위한 노조와의 교섭에 제대로 응하지 않았다며 추 장관을 노동조합법 위반 혐의로도 고발했다.

한편 법무부 노조는 감호 업무 등에 종사하는 직원 700명가량으로 구성돼 있다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr