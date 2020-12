박범계, 청문준비단 사무실 첫 출근… '윤 총장과의 관계' 등 모든 질문에 즉답 피해

[아시아경제 최석진 기자] 박범계 법무부 장관 후보자가 31일 윤석열 검찰총장과의 관계 설정 등을 묻는 취재진의 여러 질문에 "인사청문회장에서 말씀드리겠다"며 신중한 반응을 보였다.

박 후보자는 이날 오후 서울 서초구 서초동 서울고검 청사에 마련된 인사청문회 준비단 사무실에 처음 출근하는 길에 취재진이 '앞으로 윤석열 검찰총장과의 관계를 어떻게 설정하실 건지 한 말씀 부탁드린다'고 묻자 "어제도 말씀드렸지만 인사청문을 준비하고, 청문회장에서 말씀드리겠다"고 답했다.

그는 '법무장관으로서 정치적 중립성을 기대하기 어렵다는 비판이 나온다'는 질문에도 "그 질문도 잘 준비해서 청문회장에서 말씀드리도록 하겠다"고 즉답을 피했다.

'내년 1월 검찰 인사에 대해 염두에 두신 게 있느냐'는 질문에 박 후보자는 "거기까지 생각할 그런 겨를이 없다"고 답했다.

그는 이날 인사청문회 준비단과의 상견례를 시작으로 본격적인 청문회 준비에 들어간다.

준비단은 이상갑 법무부 인권국장이 지원단장을 차순길 공공형사과장이 총괄팀장을 맡게 됐다.

또 부팀장(비전담당)은 강상묵 개혁입법추진단부장, 신상팀장은 이응철 형사법제과장, 답변팀장은 류국량 형사기획과장, 행정지원팀장은 김상권 혁신행정담당관이 각각 맡게 됐다.

언론과의 소통 창구가 될 공보팀장은 박철우 현 법무부 대변인이 맡았다.

최석진 기자 csj0404@asiae.co.kr