바이든은 동맹 강조하는데…트럼프, 獨·佛 등 유럽에 추가 관세 부과

[아시아경제 정현진 기자] 도널드 트럼프 미국 행정부가 독일과 프랑스산 와인, 항공기 부품 등에 대해 추가 관세를 부과하기로 했다고 30일(현지시간) 발표했다.

블룸버그통신 등에 따르면 미 무역대표부(USTR)는 이날 성명을 통해 이같이 밝히면서 조만간 적용이 될 것이라고 밝혔다. USTR은 이번 관세 조치는 앞서 유럽연합(EU) 측이 미국산 제품에 관세를 부과하면서 적용한 기준의 불공정성을 들어 EU 측에 시정을 요구했지만 받아들여지지 않은 데 대한 맞대응 조치라고 설명했다.

EU와 미국은 유럽 최대 항공기 제작사인 에어버스, 미국을 대표하는 항공기 제작사 보잉의 보조금을 둘러싼 문제로 지난 16년간 충돌해왔으며 트럼프 정부 취임 후 이같은 갈등이 한층 강화됐다.

지난해 10월에는 세계무역기구(WTO)가 에어버스에 EU가 불법 보조금을 지급한 점을 인정하고 미국이 보복관세를 부과할 수 있다고 결정했고 미국은 와인, 위스키 등 75억달러(약 8조1300억원) 상당의 EU 제품에 관세를 부과했다. 이에 EU는 미국 보잉사의 항공기 등 미국산 제품에 40억달러 규모의 보복관세를 부과했다.

블룸버그는 이날 관세 부과 조치가 트럼프 대통령이 임기를 끝내기 직전에, 특히 조 바이든 대통령 당선인과 그의 참모들이 EU를 비롯한 다른 동맹국들과의 관계 개선을 바란다는 신호를 보내고 있는 가운데 이뤄졌다고 지적했다. 이번 대상 품목에는 프랑스산 코냑과 독일산 포도 증류주도 포함됐다.

블룸버그는 "이번 조치는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 타격을 입은 항공업계의 고통을 가중시키고 EU와 미국의 '더블딥' 우려도 키울 수 있다"고 전망했다.

