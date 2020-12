진주시, 중앙동 전통시장 선제적 코로나19 진단검사 결과 전원 음성

임시선별진료소 설치로 중앙시장, 논개시장, 청과시장 1858명 검사

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 진주시는 지난 28부터 29일 논개시장 공영주차장 내 중앙동 전통시장 임시선별 진료소를 설치해 선제적 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 검사를 했다.

그 결과 3개 전통시장 및 주변 취약지역 상점가 상인 1858명 전원 음성 판정을 받았다.

이로써 그간 중앙동 내 확진자 발생 소식에 전통시장을 이용하면서 마을 졸여온 시민들과 침체한 상권에 시름 앓던 상인들의 걱정이 다소 해소되면서 전통시장은 다시금 예전의 활기를 되찾고자 심기일전의 기회를 맞았다.

차성수 상인연합회장은 “안전한 전통시장 만들기로 모든 상인이 합심해 손님맞이에 최선의 노력을 다하고자 한다”며 “어려운 한 해를 버텨온 전통시장에 새해에는 더욱 많은 시민이 찾아주시길 바란다”고 전했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr