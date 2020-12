[아시아경제 이현주 기자] 학교법인 정의학원은 서울여자대학교 제9대 총장에 승현우 정보보호학과 교수가 선임됐다고 31일 밝혔다.

승현우 신임총장은 서울여대 최초 남성 총장이다. 승 신임총장은 서강대학교를 졸업하고 일리노이공과대학에서 석·박사학위를 취득했다. 1994년 서울여자대학교 교수로 부임한 이후 국제협력부장, 교무처장, 정보미디어대학장, 대학원장 등을 역임했다.

승총장은 "현재의 대학의 위기가 오히려 대학 성장 및 발전의 전환점이 될 수 있도록 발상의 전환과 창조적 혁신을 강조할 것"이라며 "학령인구 감소 및 재정의 어려움으로 인한 대학의 위기를 타개하기 위해 대학의 글로벌화와 산학협력 융복합화를 서둘러 추진할 계획"이라고 말했다. 임기는 4년이다.

