산업은행, 선임부행장에 최대현 선임…조직개편 단행

조직 효율성 제고 등을 위해 ‘선임부행장’ 제도 도입

[아시아경제 조강욱 기자] 산업은행은 31일 조직개편과 함께 집행부행장 인사를 단행하고 신설 직위인 선임부행장에 최대현 현 기업금융부문장을 임명했다고 밝혔다. 또 신임 집행부행장으로 박선경 현 준법감시인을 선임했다.

산은은 한국판 뉴딜, 녹색금융, 신산업·혁신기업 지원 등 신규정책금융 업무량 확대를 감안, 경영진의 적정 업무분담 등을 통한 조직 효율성 제고를 위해 ‘선임부행장’ 제도를 도입하기로 했다. 선임부행장은 각 1개 부문을 담당하고 있는 타 집행부행장과 달리 산업은행 총 9개 부문 가운데 기업금융, 글로벌사업, 자본시장, 심사평가 등 4개 부문을 총괄하게 된다.

아울러 박선경 신임 집행부행장은 경영관리부문 부문장직을 맡게 되며, 최대현 선임부행장이 담당했던 기업금융부문은 안영규 현 산업·금융협력센터장이 부문장 직무대리로서 담당하게 될 예정이다.

