제이앤티씨, 378억원 규모로 종속회사 채무보증 결정

제이앤티씨는 해외종속회사가 우리은행, 신한은행 베트남지점으로부터 빌린 378억6240만원에 대해 채무보증을 결정했다고 31일 공시했다. 이는 자기자본 대비 10.92%에 해당한다.

회사 측은 "주요 종속회사는 제이앤티씨 비나의 3공장 증설에 따른 시설 차입에 대한 지급보증의 건"이고 설명했다.

