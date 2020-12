[아시아경제 이민지 기자] 다우데이타 다우데이타 032190 | 코스닥 증권정보 현재가 12,800 전일대비 50 등락률 +0.39% 거래량 183,491 전일가 12,750 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-9일다우데이타, 핀테크(FinTech) 테마 상승세에 5.45% ↑다우데이타, 커뮤니티 활발... 주가 6.6%. close 는 성백진 대표이사 신규 선임으로 김익래, 이인복, 성백진 각자 대표 체제로 변경한다고 31일 공시했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr