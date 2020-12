[아시아경제 이민지 기자] 아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 090430 | 코스피 증권정보 현재가 206,000 전일대비 500 등락률 -0.24% 거래량 160,101 전일가 206,500 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 헤라 '뉴 루즈홀릭' 출시아모레퍼시픽 '헤어살롱 코디네이터' 양성아모레퍼시픽, 아이오페 더 비타민 C23 특허기술상 close 그룹은 서경배, 배동현 대표이사 체제에서 서경배 대표이사 체제로 변경한다고 31일 공시했다.

