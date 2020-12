[아시아경제 최동현 기자] <승진> ◇전무(대우) △건축부 이경호 △공사관리부 문영민 ◇상무(대우) △안전부 임재훈 △토목부 정동국 △토목부 박찬진 △나주관광개발 김석호

최동현 기자 nell@asiae.co.kr