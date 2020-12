환경부 ‘스마트 그린도시 조성사업’ 전남 4개 지역 선정

[무안=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남 강진·순천·장흥·해남이 환경부 ‘스마트 그린도시 조성사업’에 선정됐다.

31일 전남도에 따르면 도시의 기후변화 대응력을 높이고 생활공간의 녹색전환을 촉진을 위해 추진된 이번 사업은 정부가 지난 7월 발표한 그린뉴딜의 ‘도시의 녹색 생태계 회복’ 대표 사업이다.

도시의 기후·환경문제에 기후·물·대기·자원순환 등 다양한 환경 분야 사업들을 융·복합하는 지역 맞춤형 환경개선 사업이다.

공모에는 전국 100개 지자체가 지원했으며, 환경부는 서면·현장·종합평가를 거쳐 전국 25개 지역을 최종 선정했다.

도에선 지역 환경현안 해결 및 도시의 녹색전환을 촉진할 ‘종합선도형 모델’에 1개 지역(강진), 지역 맞춤형으로 기후·환경문제를 해결하기 위해 2개 이상 사업을 결합한 ‘문제해결형 모델’에는 3개 지역(순천·장흥·해남)이 선정돼 경기도에 이어 두 번째로 많은 사업을 확보했다.

스마트 그린도시 사업은 내년부터 2년간 전국 총 사업비 2900억 원 규모로 추진되며, 도는 종합선도형 모델에 160억 원(국비 96억), 문제해결형 모델에는 304억 원(국비 180억)을 투입할 계획이다.

특히 내년 상반기 중 세부 사업계획 수립 등을 거쳐 스마트 그린도시 시행 협약을 체결하고 사업을 본격 추진할 방침이다.

그동안 전남도는 시·군의 적극적인 공모 참여를 위해 환경부 스마트 그린도시 지원단을 초청한 찾아가는 설명회를 개최했다.

또 도 산하기관 컨설팅 지원단 운영, 우수 아이디어 발굴 시·군 대상 사업계획비 지원 등 다양한 대책을 마련해 지원해 왔다.

이범우 전남도 기후생태과장은 “선정된 공모사업에 인적·재정적 지원을 강화해 전국 환경문제 해결의 롤 모델이 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr