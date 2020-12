인천 남동구·연수구 '여성친화도시' 지정…지역내 모두 4곳

인천시, 군·구에 특화사업 발굴 지원 및 전문 컨설팅 제공

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천 남동구와 연수구가 내년부터 5년간 '여성친화도시'로 지정된다.

이로써 인천에서는 2011년부터 여성친화도시로 지정돼 온 부평구와 2016년 신규 지정된 미추홀구에 이어 총 4개 구로 늘어났다.

여성가족부는 2009년부터 양성이 함께 만드는 지역정책, 일상생활에서 체감할 수 있는 양성평등 정책을 추진하는 전국의 기초자치단체를 대상으로 여성친화도시를 지정·운영해 오고 있다. 지정기간은 5년이며, 5년마다 단계별 재지정 심사를 받는다.

남동구와 연수구는 지역정책과 발전 과정에 여성과 남성이 평등하게 참여하고 여성일자리와 돌봄·안전정책을 중점적으로 추진해 여성친화도시 지정 심사를 통과했다.

남동구는 이번에 처음 지정되며, 연수구는 2013년에 이어 재지정된다.

여성친화도시로 지정되면 행정 내부와 각종 위원회의 여성 대표성을 높이고 시민참여단을 운영하는 등 성 평등한 사회기반을 구축하게 된다. 또 이를 통해 지역 여성의 경제·사회활동 참여 확대, 안전한 마을 만들기, 가족친화 환경조성 등 다양한 특화사업을 추진한다.

인천시는 민선 7기 공약사항인 '여성이 살기 좋은 인천형 여성친화도시 조성'을 위해 군·구별 특화사업에 행·재정적 지원을 해 오고 있다. 지난해는 여성친화도시 광역협의체를 구성해 군·구를 대상으로 여성친화도시 조성 관련 전문 컨설팅을 하고 있다.

또 주민참여예산으로 여성친화도시 특화사업을 공모해 ▲동구 만석동 고가로 여성안심 산책로 조성 ▲연수구 여성공감 커뮤니티 공간 조성 ▲남동구 인수남로 함께 걸어요 안심귀가길 사업 및 영유아 안심의자 지원 사업을 추진했다.

인천시 관계자는 "내년에도 여성친화도시 특화사업을 발굴해 군·구를 지원하고, 여성친화도시 신규 및 재지정을 위한 맞춤형 전문 컨설팅도 제공할 방침"이라고 밝혔다.

