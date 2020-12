[전문] 유남석 헌재소장 신년사 "'재판 중심의 재판소' 구현"

[아시아경제 조성필 기자] 유남석 헌법재판소장은 2021년 신년사에서 "신중하고 공정한 재판을 통한 '재판 중심의 재판소' 구현을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

유 소장은 "국민이 헌법재판권을 헌법재판소에 부여한 이유를 잘 알고 있다"며 "헌법재판을 통해 헌법의 정신과 원리가 국민의 삶 속에 온전히 실현되도록 하는 것이 헌법재판소의 존재 이유이자 사명"이라고 했다.

그는 "국민 목소리와 어려움을 빠짐없이 귀하게 듣고 무겁게 받아들이는 재판소가 되겠다"며 "헌법재판소가 심리하고 판단하는 대상은 국민의 삶 속에 스며들어 그 안에서 살아 숨 쉬는 법이라는 것을 잊지 않겠다"고 했다.

이하 신년사 전문

