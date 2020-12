진주시, ‘장난감은행’ 사전 예약 대여

1월 5일부터 전화로 사전예약 가능, 가정 양육 어려움 해소 기대

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 진주시는 지역 장난감 은행 입구에서 장난감 대출이 가능한 사전예약 대여 서비스를 내년 1월 5일부터 시행한다고 31일 밝혔다.

장난감 사전예약 대여는 은행 직원과 이용자 간의 대면 접촉을 최소화한 방식이다.

최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 어린이집 휴원이 장기화하면서 임시휴원 종료 시까지 육아종합지원센터, 시청 장난감 은행, 무지개동산 장난감 은행, 충무공동 장난감 은행, 천정동 장난감 은행 등 5곳에서 한시적으로 운영한다.

모든 장난감은 철저한 소독 처리 후 제공되며, 밀봉 가능한 소형 장난감을 회원당 2점씩 대여할 수 있다.

이용자 혼잡을 최소화하기 위해 각 장난감 은행 홈페이지에서 대여 물품을 조회해 예약 가능 장난감의 바코드를 확인한 후 전화로 오전 10~12시에 사전예약 신청해 오후 2~4시 사이에 임시대여소에서 받아 갈 수 있다.

시 관계자는 “코로나19 장기화로 인해 가정 양육으로 힘들어하는 영유아 가정의 육아 부담을 조금이라도 덜어주기 위해 영유아의 나이와 발달에 적합한 다양한 놀잇감을 구비하고 있으므로 가정에서 많이 이용하시길 바란다”고 말했다.

기타 문의 사항은 진주시 육아종합지원센터로 문의하면 된다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr