주호영 “백신 긴급현안질의가 정쟁이면…文, 메르스 정쟁 최선봉이었나”

"공수처, 정권 친위대·정권 사수대 될 것"

[아시아경제 임춘한 기자] 주호영 국민의힘 원내대표는 31일 더불어민주당이 '백신 긴급현안질의' 요구를 거부한 것에 대해 “2015년 메르스 사태 당시 민주당이 긴급현안질의를 요구해서 시행했을 뿐만 아니라 메르스 특위까지 가동했다”며 “당시 문재인 대통령은 민주당 대표로 있으면서 정부가 ‘슈퍼 전파자’라며 대통령 사과까지 요구했다”고 비판했다.

주 원내대표는 이날 국회에서 열린 비상대책위원회의에서 “백신 수급 상황에 관한 긴급현안질의를 하는 것이 정쟁이면 당시 문 대통령은 메르스 정쟁의 최선봉에 서있었나”라며 이같이 말했다.

주 원내대표는 “민주당이 긴급현안질의를 받을 수 없다는 것은 백신 수급에 대해 국민에 제대로 보고하지 않고, 준비하지 않았다는 것을 인정하는 결과밖에 되지 않는다”고 지적했다.

주 원내대표는 초대 고위공직자범죄수사처(공수처)장에 김진욱 헌법재판소 선임연구관이 지명된 것과 관련해 “문 대통령의 현실 인식 체계나 청와대의 인사보좌시스템, 메시지 관리 체계가 완전히 망가진 것으로 보인다”며 “이제 정권 친위대, 정권 사수대가 될 것이 뻔한 공수처에 성역 없는 수사 기대하는 국민 없다”고 날을 세웠다.

주 원내대표는 “청와대는 공수처장 후보를 지명하면서 성역 없는 수사 기대한다고 아연실색할 말을 했다”며 “성역 없는 수사는 대통령의 영향력으로부터 배제된 공수처장이 할 수 있는 것”이라고 말했다.

