국내 코로나19 신규 확진 967명…누적 6만명 돌파(상보)

사흘만에 1000명 아래로

사망자 누적 900명

[아시아경제 김흥순 기자] 31일 국내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 환자 967명이 추가로 확인됐다. 최근 이틀 연속 1000명대를 기록하다가 900명대 중반으로 약간 떨어졌으나 확산세가 꺾였다고 보기는 어렵다. 국내 누적 확진자 수는 6만명을 넘어섰다.

중앙방역대책본부는 이날 0시 기준으로 코로나19 신규 확진자가 967명 늘어 누적 6만740명이라고 밝혔다. 지역발생이 940명, 해외유입이 27명이다.

국내 일일 확진자 수는 이달 25일부터 이날까지 최근 1주일간 일별로 1241명→1132명→970명→807명→1045명→1050명→967명을 기록했다. 100명 이상 신규 확진자는지난달 8일부터 이날까지 54일째 이어지고 있다.

이날 지역발생은 서울 365명, 경기 219명, 인천 59명 등 수도권에서만 643명이 나왔다. 세종을 제외한 나머지 13개 시도에서도 모두 확진자가 발생한 가운데 수도권 이외 지역에서는 부산 72명, 강원 36명, 울산 35명, 대구 32명, 충북·경북·경남 각 22명, 충남 17명, 전북 11명, 제주 9명, 광주 8명, 대전 6명, 전남 5명으로 집계됐다.

해외유입 확진자 27명 가운데 13명은 검역 과정에서 나왔고 나머지 14명은 지역에서 확인됐다. 내국인이 14명이고 외국인이 13명이다.

사망자는 전날보다 21명 늘어 누적 900명이 됐다. 입원 치료 중인 확진자 가운데 병세가 심한 위중증 환자는 344명으로 전날보다 12명 증가했다. 완치 판정을 받고 격리해제된 환자는 4만2271명으로 전날보다 836명 늘었다.

한편 전날 하루 진단 검사 건수는 5만4358건으로, 직전일 6만1343건보다 6985건 적다. 전날 검사건수 대비 확진자를 계산한 양성률은 1.78%(5만4358명 중 967명)로, 직전일 1.71%(6만1343명 중 1050명)보다 소폭 상승했다. 수도권에 마련한 임시 선별검사소에서는 전날 무료 익명검사 4만724건이 이뤄졌고, 직전일 검사를 통해 확인된 신규 확진자는 133명으로 집계됐다. 지난 14일부터 임시 선별검사소에서 확인된 누적 확진자 수는 1700명이다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr