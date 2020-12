산업은행, 1조2000억 ESG채권 첫 사후보고 외부검증

산은, 국내 원화 ESG채권 최다 발행 은행

위상 강화 및 투자자 신뢰도 제고 기여

[아시아경제 조강욱 기자] 산업은행은 올해 발행한 1조2000억원 규모의 원화 ESG채권에 대해 국내 은행권 최초로 사후보고 외부검증을 완료했다고 31일 밝혔다.

이는 투자자 신뢰도를 제고하고 ESG채권 조달자금이 실제로 그 목적에 따라 사용되지 않는 ESG워싱 등을 사전에 방지하기 위한 목적이라고 산업은행 측은 설명했다.

사후보고 외부검증은 ESG채권 발행 후 자금사용내역 및 사회·환경적 개선 기여도 측정 결과를 담은 투자자안내문을 작성하고, 이 내용이 외부 가이드라인 및 발행자의 관리체계에 부합하는지를 외부전문기관이 검토(검증)하는 것이다.

산업은행은 올해 발행한 사회적채권(1조원) 및 녹색채권(2000억원) 발행대금을 코로나19 피해기업(저신용등급 기업), 일자리창출기업 및 온실가스 감축사업 지원 등에 배분한 것과 관련 사회·환경적 개선 기여도 계량수치를 ESG채권 투자자안내문에 명시했다.

사후보고 검증기관인 딜로이트안진은 서류검토 및 실사를 진행하고, 산업은행이 제시한 자금배분 내역 및 기여도 측정 방법, 수치 등이 국제자본시장협회(ICMA)의 가이드라인 및 산업은행의 관리체계에 부합한다는 최종 의견을 제시했다.

산업은행 관계자는 "지난 3월 녹색·사회적·지속가능채권에 모두 적용 가능한 표준 관리체계를 마련하고, 적정성 확보를 위해 외부기관의 사전검증을 완료했다"면서 "여기에 이번 사후보고 외부검증까지 완료함으로써, 원화 ESG채권 시장 선도기관으로서의 위상을 확고히 했다"고 말했다.

한편, 국내은행의 원화 ESG채권 총 발행량은 2018년 8000억원, 지난해 2조2000억원, 올해 2조5000억원을 기록했다. 국내은행 중 원화 ESG채권 최다 발행자인 산업은행은 2018년 국내 최초로 원화 녹색채권(3000억원) 및 사회적채권(3천억원) 발행을 시작으로, 지난해 8000억원, 올해 1조2000억원 등 매년 ESG채권 발행량을 늘리고 있다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr