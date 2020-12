[신년사]최기영 과기장관 "코로나 백신 개발 끝까지 지원…디지털 혁신 가속화"

[아시아경제 조슬기나 기자] 최기영 과학기술정보통신부 장관은 31일 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)은 물론 다가올 미래 감염병에 대한 대응을 강화하기 위해 치료제, 백신 개발을 끝까지 지원하겠다"며 "코로나 위기를 극복하고, 미래를 선도하는 국가로 도약하기 위한 국가발전 전략에 총력을 기울일 것"이라고 밝혔다.

최 장관은 이날 공개한 2021년 신년사를 통해 "아직 끝나지 않은 코로나19와의 사투 속에서도 4차 산업혁명으로 인한 디지털 전환은 더욱 가속화되고 있다"며 이 같이 말했다.

먼저 그는 "직면한 경제 위기 극복과 코로나 이후 다가올 새로운 시대를 선제적으로 대비하기 위한 디지털 혁신을 가속화하겠다"며 "국가 혁신 프로젝트로서 추진 중인 디지털 뉴딜을 반드시 성공시키고, 국민과 기업이 체감하는 성과를 창출할 것"이라고 강조했다.

구체적으로는 "인공지능(AI) 반도체, 6G 등 미래 혁신 기술을 확보하고, 비대면 서비스 창출 등을 통해 디지털 대전환 시대를 선도해 나갈 수 있도록 지원할 것"이라며 "데이터, 네트워크, 인공지능 등 디지털 혁신 인프라를 꾸준히 확충해 나가고, 필요한 인재양성에도 지원을 아끼지 않겠다"고 설명했다.

또한 최 장관은 "2021년에는 국가 연구개발 100조원 시대가 열린다"며 "과학기술이 삶의 질과 안전을 보장하고 국가의 미래를 적극적으로 견인할 수 있도록 할 것"이라고 언급했다. 코로나19는 물론 다가올 미래 감염병에 대한 대응도 강화한다는 방침이다.

그는 "2050 탄소중립 실현을 과학기술적으로 뒷받침하기 위해에너지 효율화, 신재생에너지, 탄소포집 등 중점기술에 대한 전략적 투자를 강화하는 한편, 재해재난, 치안, 보건 등 국민들의 삶과 직결되는 사회적 문제 해결에도 최선을 다하겠다"며 "인류 지식의 지평을 넓히는 기초과학 연구와 함께 바이오, 가속기, 우주 등 미시세계 연구, 거대과학 등 과학 탐구의 영역도 지속적으로 넓혀갈 것"이라고 덧붙였다.

마지막으로 최 장관은 "국민 모두가 잘 사는 ‘포용’ 사회 구축에도 기여할 수 있도록 최선을 다할 것"이라며 "본격적인 디지털 시대를 대비해 취약계층의 통신비 부담 경감 및 디지털 접근성을 강화하면서 전 국민의 디지털 역량도 제고해 나가겠다"고 말했다.

그는 "2020년은 코로나19 대유행으로 인해 모두 힘든 한 해를 보냈다"며 "전례 없는 경제 위기와 감염병 확산 속에서 방역의 주체로서 고생해 주신 국민, 의료진, 연구원, 다양하게 방역에 참여하신 분들, 그리고 맡은 자리에서 묵묵히 힘써주신 과학기술정보통신부 가족 여러분들의 헌신과 노고에 진심으로 감사한다"고 전했다.

