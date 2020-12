KB손보, 자녀 성장주기별 보장 강화한 'KB희망플러스자녀보험'

[아시아경제 오현길 기자] KB손해보험은 새해를 맞아 자녀의 성장 주기별로 특화된 보장과 새로운 납입면제 기능을 탑재한 'KB희망플러스 자녀보험'을 출시한다고 31일 밝혔다.

기존 250여개 다양한 자녀보장에 자녀 성장 주기별로 자주 발생하는 독감치료비, 수족구진단비, 수두진단비, 기흉진단비 등 주요 생활질환을 보장한다. 태아 및 산모 보장강화를 위해 양수색전증진단비, 뇌성마비진단비, 다운증후군출산보장 등을 신설했다.

실질적인 보험료 납입자인 부모 중 1명이 중대한 질병이나 재해 발생 시 향후 납입해야 하는 보장보험료를 면제해주고, 이미 납입한 보험료를 돌려주는 '자녀 및 부모 납입면제 페이백' 기능을 업계 최초로 탑재했다.

또 아토피질환을 3단계로 보장하는 단계별 아토피진단비를 업계 최초로 개발, 보장 영역을 확대했다.

배준성 KB손보 장기상품본부장 상무는 "기존 자녀보험은 자녀의 보장에만 집중했으나 신상품은 자녀의 보장 강화 뿐만 아니라 부모가 중대한 질병이나 재해로 경제적 어려움에 처할 때 자녀의 보장을 이어나갈 수 있도록 납입면제 기능을 확대한 것이 특징"이라며 "고객의 삶의 질을 높일 수 있는 혁신적인 상품 개발을 지속할 것"이라고 말했다.

