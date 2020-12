■한국산업인력공단

<1급 전보>

▶인천지역본부장 최종윤 ▶경남지사장 염명국 ▶경북동부지사장 홍제용 ▶경기동부지사장 소병규 ▶본부 국장 김동구

<2급 전보>

▶서울지역본부 최진혁, 하상진 ▶부산지역본부 송상진 ▶경기지사 윤지원 ▶충북지사 공창성

