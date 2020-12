[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주광역시에서 연일 확진자가 속출하고 있는 에버그린요양원 관련 코로나19 신규 확진자가 발생했다.

30일 광주시에 따르면 이날 오후 6시 기준 1명이 추가로 확진 판정을 받아 광주 1076번 확진자로 분류됐다.

이날 현재 신규 확진자는 앞서 확진된 2명을 포함해 3명으로 늘었다.

광주 1076번은 장성군에 거주하며, 에버그린요양원 관련 확진자로 조사됐다.

이로써 에버그린요양원 관련 확진자는 60명(진요양병원·사우나·기타 등)이 됐다.

광주지역 누적 확진자는 1076명, 사망자는 6명이다.

