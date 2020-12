‘광주하남~장성삼계’ 광역도로 확장 사업, 예타조사 최종 통과

[무안=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] ‘광주하남~장성삼계’ 광역도로가 확장된다.

전남도는 30일 광주광역시 하남에서 전남 장성군 삼계를 잇는 광역도로 확장이 기획재정부 예비타당성조사에 최종 통과했다고 밝혔다.

광주하남~장성삼계 광역도로는 총사업비 1162억 원(국비 50%, 지방비 50%)으로, 광주 광산구 장수교차로에서 장성 삼계면 상무평화공원까지 전체 15.4㎞(전남 7.4, 광주 8.0)구간을 4차로로 확장하는 사업이다.

도는 국토교통부의 중장기 국가계획인 ‘대도시권 광역교통 시행계획’에 이 사업이 반영된 이후 사업시행을 위해 중앙정부와 지속적으로 협의했으나, 경제성이 확보되지 않았다는 이유로 시행이 늦어져 교통사고와 주민불편 등 문제가 지속적으로 제기돼 왔다.

이를 해결하기 위해 도는 사업에 대한 면밀한 검토를 통해 경제성을 크게 향상시켰으며, 지난해 5월 개정된 예비타당성조사 지침에 따른 정책효과와 지역경제 파급효과 등을 꼼꼼히 준비해 예타조사 종합평가를 통과할 수 있게 됐다.

사업은 광주·전남이 해당 행정구역별로 각각 시행한다. 향후 도로가 개통되면 현재 국도 22호선에 집중된 전남 서북부권의 교통량이 분산돼 교통체증이 완화되는 등 광주와 전남의 교통 접근성 향상 물론 지역경제 활성화에도 기여할 것으로 기대된다.

박철원 전남도 도로교통과장은 “전남도와 광주시를 잇는 초광역 교통망 확충으로 지역 균형발전이 기대된다”며 “시·도 상생협력을 실현할 수 있는 밑거름이 될 수 있도록 사업추진에 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr