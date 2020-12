◇ 1급 승진

△ 운용전략본부장 이훈 △ 대체투자본부장 김종호 △운용지원본부장 이상민

◇ 2급 승진

△ 법무실장 박지호 △경영기획실장 민병성 △ 전략조정실장 김진태

