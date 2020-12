■고용노동부

<과장급 전보>

▶서울북부지청장 이창열

▶부천지청장 김남정

▶의정부지청장 공석원

▶평택지청장 김덕곤

▶포항지청장 권오형

▶구미지청장 이후송

▶전주지청장 전현철

▶보령지청장 김경태

▶중앙노동위원회 조정과장 김성호

▶중앙노동위원회 심판1과장 이병성

▶경기지방노동위원회 사무국장 오세완

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr