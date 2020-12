곡성군, 전남도 ‘경관행정평가’ 우수시군 선정

[곡성=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 곡성군은 2020년 전라남도 주관 경관행정평가에서 우수 시군에 선정됐다고 30일 밝혔다.

2018년에도 곡성군은 동 평가에서 우수상을 받은 바 있다.

평가는 올해 1월부터 12월까지를 기준으로 경관 개선 3개 분야, 7개 항목, 15개 지표에 대해 이뤄졌다.

1차 심사서류와 2차 현지 평가 등 정량평가와 정성평가를 거쳐 우수 시군이 최종 선정됐다.

곡성군은 예술적 경관이 돋보이는 ‘스트리트갤러리 사업’과 ‘갤러리 107’개관, 골목길 경관개선을 위한 ‘곡성읍 감성충전길 사업’이 경관 및 공공디자인 분야 특수시책으로 높은 점수를 얻었다.

또 경관 분야 각종 공모사업에 참여해 디자인 개선을 통한 범죄예방 경관개선사업, 건축물 색채개선 경관협정 및 간판 디자인 개발용역이 선정된 것이 좋은 평가를 받았다.

군 관계자는 “지역의 자연환경과 조화될 수 있도록 경관디자인 사업을 추진해 군민에게 아름답고 쾌적한 도시경관을 제공하도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

곡성군은 2021년에도 공공디자인 진흥계획에 따른 경관 사업 추진, 예술적 감성이 있는 스트리트갤러리 조성, 공모사업 발굴, 주민참여를 통한 건축물 색채개선 및 간판 설치 사업 등 디자인 개선과 경관 조성을 위한 다각적인 정책을 추진할 계획이다.

