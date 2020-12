현대엔지니어링, 상업시설 '힐스 에비뉴 도봉역 웰가' 1월 분양

[아시아경제 김유리 기자] 현대엔지니어링은 내년 1월 서울시 도봉구 도봉동 63 일원에 상업시설 '힐스 에비뉴 도봉역 웰가'를 분양할 예정이라고 30일 밝혔다. 앞서 정당 계약 5일 만에 모두 판매된 주거용 오피스텔 '힐스테이트 도봉역 웰가' 단지 내 상가다.

힐스 에비뉴 도봉역 웰가는 지상 1층에 들어서며 20~54㎡(전용면적) 62실로 구성된다. 힐스테이트 도봉역 웰가는 지하 2층~지상 20층, 4개동, 59~84㎡, 355실 규모로 이뤄진다.

힐스 에비뉴 도봉역 웰가는 앞서 분양한 힐스테이트 도봉역 웰가 주거용 오피스텔 335실의 고정 수요를 갖고 있다. 상업시설이 도봉구 주거타운 중심 입지에 위치해 있어 풍부한 배후 수요가 기대된다고 분양 관계자는 설명했다. 상업시설 반경 500m 내에 부동산114 자료 기준 약 6475가구 주거타운이 조성돼 있다. 여기에 힐스테이트 도봉역 웰가 355실 수요까지 포함하면 약 6800가구가 거주하게 된다.

지하철 1호선 도봉역과 1·7호선 도봉산역의 중심에 위치한 더블 역세권 입지다. 서울교통공사 자료를 보면 지난해 지하철 7호선 도봉산역 승·하차 인원은 780만887명에 이른다. 일평균 1만686명이 이용하는 것으로 나타났다.

힐스 에비뉴 도봉역 웰가는 전 호실 지상 1층, 약 45m 길이의 대면형 스트리트 상가로 조성된다. 약 4.5m의 높은 천장고를 적용해 개방감을 갖췄으며 광장형 공개 공지를 조성해 유동인구 유입을 극대화할 예정이다. 지상 1층에 상가 전용 주차장도 갖췄다.

힐스 에비뉴 도봉역 웰가의 견본주택은 서울 노원구 월계동 320-4에 위치했다.

