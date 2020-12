[아시아경제 호남취재본부(제주) 황정필 기자] 제주지방해양경찰청은 29일 오후 제주항 북서쪽 약 2.6km 해상에서 제주 한림수협 선적 저인망어선 A 호(39t)가 전복돼 구조 작업을 펼치고 있다고 밝혔다.

해경은 신고를 받은 즉시 헬기, 경비함정, 구조대 등을 현장으로 급파했다.

제주해경청은 총 가용세력을 현장으로 급파하는 한편 제주특별자치도, 소방, 해군 등 관계기관과 인근 선박에 구조협조를 요청했다.

