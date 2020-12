320kg 빅죠, 건강 악화로 목 뚫어 튜브 호흡…안타까운 근황

[아시아경제 김봉주 기자] 체중이 320kg까지 늘어나는 등 건강 악화로 활동 중단을 선언했던 가수 빅죠의 안타까운 근황이 전해졌다.

지난 27일 유튜버 엄삼용, 현배는 '빅3 오늘은 입원중이신 빅죠형 소식을 전해드릴까 합니다...'라는 제목의 영상을 통해 함께 방송을 진행하던 빅죠의 근황을 알렸다.

방송에서 현배는 "빅죠 형의 어머니랑 통화한 결과, 형 상태가 많이 좋지 않다고 하셨다. 우려한 것보다 훨씬 심각한 상태"라고 말했다.

그는 어머니의 말을 인용해 "(빅죠가) 산소호흡기를 이용해 호흡을 하는데, 코를 통해서 산소 공급량이 부족해 목을 뚫은 상태"며 "그걸 잠결에 빼면 큰일 나니까 병상에 팔, 다리를 묶어놓고 있다"고 설명했다.

이어 "의사 선생님이 조금만 더 늦었어도 손을 못 쓸 뻔했다고 하셨다"고 덧붙였다.

앞서 빅죠는 지난 11일 건강 악화로 활동을 중단 의사를 밝혔다. 당시 빅죠는 "현재 심부전증과 당뇨를 앓고 있다. 또 산소 수치가 너무 낮아졌다"면서 "한 달 정도 쉬고 자가 치료를 할 것"이라고 밝혔다.

한편 빅죠는 미국인 아버지와 한국인 어머니 사이에서 태어나 2008년 홀라당 1집 앨범 '스포트라이트'로 데뷔한 바 있다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr