[인사] 경북 안동시 (4~5급 승진·전보)

◆안동시

◇4급 승진 ▲ 경제산업국장 김봉현 ▲ 평생학습원장 권오구

◇ 5급 승진 ▲ 유교문화권사업과장 이석동 ▲ 노인장애인복지과장 장인걸 ▲ 의회사무국 전문위원 최봉섭 ▲ 안동문화예술의전당관장 권영백 ▲ 하회마을 관리사무소장 남상호 ▲ 농수산물도매시장 관리사무소장 권용해 ▲ 임동면장 권영수 ▲ 남선면장 김주년 ▲ 여성가족과장 김진희 ▲ 환경관리과장 조풍제 ▲ 감염병대응과장 김영남 ▲ 안기동장 권향숙 ▲ 토지정보과장 최종욱 ▲ 전통문화콘텐츠박물관장 김도선 ▲ 정보통신과장 손윤호

◇ 5급 전보 ▲ 공보감사실장 박재성 ▲ 투자유치과장 유수덕 ▲ 회계과장 최종익 ▲ 시립도서관장 최돈식 ▲ 와룡면장 장의한▲ 남후면장 엄기원 ▲ 예안면장 서철호 ▲ 도산면장 이정석 ▲ 녹전면장 강병화 ▲ 서구동장 조흥래 ▲ 사회복지과장 이재남 ▲ 옥동장 황성웅 ▲ 농정과장 류시준 ▲ 강남동장 김예현 ▲ 보건위생과장 김진환 ▲ 건설과장 김봉철 ▲ 상하수도과장 최병환 ▲ 도산서원관리사무소장 유창원 ▲ 풍천면장 권오경

