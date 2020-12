[아시아경제 문채석 기자]

1직급(가), (나)급

<전보>

▶감사실장 최재훈 ▶안전보건처장 김남준 ▶안전보건처 안전총괄실장 국동기 ▶발전처 발전운영실장 권혁만 ▶건설처 건설총괄실장 김태원 ▶당진발전본부 경영지원실장 장재혁 ▶당진발전본부 안전기술처장 오태환 ▶당진발전본부 제1발전처장 윤정득 ▶당진발전본부 제2발전처장 김연철 ▶당진발전본부 제3발전처장 이문섭 ▶울산발전본부 경영지원실장 이상돈 ▶울산발전본부 안전환경실장 신정국 ▶울산발전본부 복합발전처장 이정우 ▶호남발전본부장 신상두 ▶호남발전본부 운영처장 선영삼 ▶동해바이오발전본부장 남석열 ▶동해바이오발전본부 운영처장 임희조 ▶일산발전본부장 전준모 ▶음성그린에너지건설본부장 이영찬 ▶디지털기술융합원 디지털솔루션기획실장 김영원 ▶디지털기술융합원 기술전문연구센터장 강용주

