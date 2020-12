중랑구, 2021년 신년 맞이 풍성한 SNS 이벤트 진행

‘2021년 신축년 삼행시 짓기’ ‘신축년’ 세글자로 재치있는 삼행시 짓기...‘새해 소망을 댓글로 달아주세요!’, 2021년 새해 바라는 소망 남기기... ‘2020 중랑구 홍보 콘텐츠를 찾습니다!’, 본인의 SNS에 중랑구 홍보했던 콘텐츠 제출

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)는 2021년 신축년(辛丑年) 새해를 맞아 2021년1월17일까지 구민들을 대상으로 다양하고 풍성한 신년 맞이 SNS 이벤트를 진행한다.

이번 SNS 이벤트는 코로나19로 지친 중랑구민 모두가 새해를 희망차게 시작하길 바라는 취지로 마련, ▲2021년 신축년 삼행시 짓기 ▲'새해 소망'을 댓글로 달아주세요! ▲'2020 중랑구 홍보 콘텐츠'를 찾습니다! 등 3가지로 구성됐다.

이벤트 참여는 블로그, 페이스북, 인스타그램, 카카오톡채널, 트위터 등 중랑구 공식 SNS를 통해 가능하다.

‘2021년 '신축년' 삼행시 짓기’는 ‘신축년’으로 재치있는 삼행시를 지어 댓글로 남기면 30명을 선정해 치킨 기프트콘을 증정, ‘새해 소망을 댓글로 달아주세요!’는 2021년 새해 바라는 소망을 댓글로 달면 50명을 추첨해 커피세트 기프트콘을 지급한다.

‘2020 중랑구 홍보 콘텐츠를 찾습니다!’는 올 한해 자신의 SNS에 게시한 중랑구 홍보 콘텐츠에 대한 간단한 설명과 함께 해당 링크를 제출하면 30명을 선발해 모바일 상품권을 제공한다.

이벤트 당첨자 발표는 오는 1월28일, ▲‘2021년 신축년 삼행시 짓기’는 내부심사 ▲‘새해 소망을 댓글로 달아주세요!’는 무작위 추첨 ▲‘2020 중랑구 홍보 콘텐츠를 찾습니다!’는 콘텐츠 반응도(좋아요, 댓글) 등을 거쳐 중랑구 홈페이지, SNS채널로 공개될 예정이다.

류경기 중랑구청장은 “신축년 새해를 맞아 코로나19로 힘든 한 해를 보낸 중랑구민에게 위로와 희망을 주기 위해 다양하게 참여할 수 있는 SNS이벤트를 개최했다”며 “이번 이벤트를 통해 2021년 새해의 소망성취를 기원하면서 건강한 한 해를 시작하길 바란다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr