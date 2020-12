[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남소방본부(본부장 마재윤)는 내년 1월 1일자로 소방공무원 승진 및 전보인사를 단행한다고 29일 밝혔다.

이번 인사는 완도소방서 개청 등 현안 대응과 보직별 전문성 강화에 소방행정의 실질적인 변화와 혁신을 이끌 주요 과장에 능력 있는 우수인재를 균형 있게 배치했다.

소방정 승진 6명, 소방정 전보 5명, 소방령 승진 12명, 소방령 전보 27명이다.

전남소방본부 관계자는 “이번 전보의 기준은 조직 구성원이 공감할 수 있는 능력과 공정한 인사시스템을 구현할 수 있도록 업무성과와 노력도를 인사운영에 적극 반영했다”며 “해당 업무분야에 대한 전문성과 근무경력 등을 감안한 적임자를 소방본부 주요 직위에 배치하게 됐다”고 말했다.

