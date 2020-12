인천시, 민생·경제지원에 217억원 추가 투입…사각지대 해소 집중

소상공인 경영안정자금 확대, 공유재산 임대료 감면

광역버스 유류비 지원 및 취약계층 급식 지원 강화

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 재확산으로 어려움이 가중되고 있는 소상공인·취약계층을 지원하기 위해 총 217억원 규모의 민생·경제지원대책을 마련했다.

이는 앞서 총 4차에 걸쳐 1조 7866억원 규모의 재정을 투입한데 이어 추가 지원책으로, 내년도 본예산에 반영된 사업을 보강해 민생·경제지원의 사각지대를 해소하는데 중점을 뒀으며 지방세 납부 기한연장, 징수유예 등 세정지원도 함께 추진한다.

우선 소상공인 지원에 172억원을 투입한다.

특례보증 규모를 확대해 소상공인에게 제공되는 경영안정자금 지원 규모를 당초 375억원에서 2300억원(금융기관 출연 융자분 1300억 원 포함)으로 늘린다.

또 융자금 대출 이자(12월 기준 2.36%)를 전액 지원하고, 시 소유 공유재산 임대점포 3758개와 공사·공단 소유재산 임대점포 300개에 대해 내년 1월부터 6개월간 임대료의 50%를 감면한다.

코로나19로 경영피해를 입은 사업자 중 신청자를 대상으로 6개월, 최대 1년 동안 지방세 납부기한을 연장하고 징수도 유예한다.

시는 경영난을 겪는 광역버스 총 22개 노선 305대를 대상으로 유류비 30억원을 지원한 계획이다.

광역버스의 경우 올해 1월부터 11월까지의 운송수입이 전년 대비 35% 이상 감소함에 따라 시는 준공영제 지원 대상이 아닌 광역버스 업체에 긴급재정지원을 결정했다.

취약계층 급식 지원에도 15억원이 투입된다.

시는 아동·청소년 1만 3544명을 대상으로 한 급식 지원단가를 5000원에서 5500원으로 인상하고, 결식우려 어르신 5680명에 대해선 코로나19로 한시 인상된 급식단가(4000원)를 적용해 대체식 등 식사 배달을 지속적으로 지원할 계획이다.

아울러 노숙인들에게 제공되는 무료급식 횟수를 주 2회에서 5회로 확대한다.

시는 이번 지원 대책을 내년 1월부터 즉시 집행할 계획이다. 특히 소상공인 경영안정자금은 1월 중 추가 공고하고, 광역버스 유류비도 1/4분기 내 지원한다.

또 인천e음 캐시백 10% 혜택과 정부 지원대책의 효과를 면밀히 모니터링해 필요할 경우 추가 지원 방안을 마련할 계획이다.

박남춘 시장은 "코로나19 장기화로 소상공인을 비롯한 시민의 고통이 가중되고 있는 만큼 이번 민생·경제지원대책은 기존 대책이 놓치고 있는 부분을 메우고, 신속하고 효과적으로 혜택을 체감할 수 있도록 하는데 집중했다"고 밝혔다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr