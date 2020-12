셀트리온, 코로나19 치료제 국내 조건부허가 신청

[아시아경제 박준이 기자] 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 360,500 전일대비 33,000 등락률 +10.08% 거래량 5,680,634 전일가 333,500 2020.12.29 15:30 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온, 코로나 항체치료제 허가신청…국산1호 치료제 눈앞(종합)셀트리온, 코로나 항체치료제 허가신청…식약처 "40일내 심사완료"'기관 1.7조' 순매도에도 코스피 2800선 유지…코스닥 2.5%대 상승 close 은 식품의약품안전처에 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 감염환자 치료제 'CT-P59‘의 국내 조건부허가를 신청했다고 29일 공시했다.

셀트리온은 “CT-P59 조건부 허가 획득 시, 즉시 의료 현장에서 치료 목적으로 사용될 수 있도록 코로나19 치료제를 공급할 계획”이며 “지속적인 임상 시험을 통해 CT-P59의 유효성 및 안전성에 대한 효과를 입증하기 위한 노력을 지속할 예정”이라고 설명했다.

