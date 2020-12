국도 43(의정부-소흘)·47호선(진접-내촌), 31일 전 구간 개통

[아시아경제 라영철 기자] 경기 의정부와 남양주에서 포천을 남북으로 연결하는 '국도 43호선(의정부~소흘)'과 '국도 47호선(진접~내촌)' 전 구간이 오는 31일 개통한다.

국도 43호선 의정부~소흘 7.49㎞ 구간은 의정부 시계부터 포천시 소흘읍 송우리(송우교)까지 연결하는 왕복 6차선 도로로, 2011년 5월에 착공했다.

이 구간이 개통되면 소흘읍 일원의 소규모 공장과 공단 차량으로 인한 교통체증이 크게 해소될 것으로 예상된다.

국도 47호선 진접~내촌 9.04㎞ 구간은 남양주시 진접읍 장현IC부터 포천시 내촌면 내리(내촌IC)를 연결하는 왕복4~6차로 도로로 2013년 5월에 공사를 시작했다.

이중 1구간(장현IC~진벌천교, 3.7㎞)은 12월 7일 개통했으며, 나머지 2구간(진벌천교~내촌IC, 5.34㎞)은 31일 개통한다.

이 구간은 자동차전용도로와 연계돼 출퇴근 시간대 정체 해소와 도로 안전이 확보돼 인근 택지지구와 주변 산업단지를 오가는 이용자의 편의성이 향상될 것으로 보인다.

국도 43호선(의정부~소홀)과 47호선(진접~내촌) 개통으로 수도권 제1순환고속도로에서 포천 각 지역까지 이동 소요 시간은 약 10분 이상 단축될 것으로 예상된다.

특히 남양주 진접지구와 포천 지역의 만성적인 차량정체를 해소하고 물류비용 절감 등 지역경제와 균형발전에 도움 될 전망이다.

도 관계자는 "수도권 제2순환고속도로 파주~양주~포천, 포천~화도, 화도~양평이 2025년까지 순차적으로 개통하면 경기 동북부 시·군의 교통 여건이 크게 좋아져 지역경제 발전을 선도하는 수도권의 중심이 될 것"이라고 전했다.

