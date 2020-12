[아시아경제 박준이 기자] 에쓰오일( S-Oil S-Oil 010950 | 코스피 증권정보 현재가 67,800 전일대비 300 등락률 -0.44% 거래량 207,330 전일가 68,100 2020.12.29 11:14 장중(20분지연) 관련기사 S-OIL 스타트업과 맞손, 미래성장 윈-윈26일 서울 최저가 주유소는 신월동 'S-OIL 현대주유소'S-OIL, 석유화학업계 최초 4조2교대 근무제 도입 close )은 대한유화 주식회사와 8500억원 규모의 내수 판매용 나프타(Naphtha) 공급 계약을 체결했다고 29일 공시했다. 계약금액은 지난해 연결 기준 매출 대비 3.5%다. 계약은 내년 12월31일에 종료된다.

