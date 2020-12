[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도 산림자원연구소는 29일부터 내년 1월 3일까지 예산 덕산, 청양 칠갑산, 논산 대둔산 등 3개 도립공원의 출입을 전면 통제한다고 밝혔다.

출입통제는 전국적으로 이어지고 있는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 상황과 연말연시 도립공원에서 해넘이·해맞이 탐방객이 몰리는 상황을 고려해 결정됐다.

도 산림자원연구소는 출입통제 기간 3개 도립공원의 탐방로와 주차장 등을 모두 폐쇄해 탐방객 방문을 원천적으로 차단할 방침이다.

이태윤 도 도립공원과장은 “연말연시 도립공원 내 해넘이·해맞이 탐방객이 몰릴 경우 비좁은 탐방로와 화장실 등에서 감염병 확산이 우려되는 상황”이라며 “이 같은 우려를 원천적으로 차단하기 위해 전면 출입통제 결정을 내린 만큼 적극적인 협조를 당부드린다”고 말했다.

