[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 상주시는 전국 자치단체를 대상으로 한 2020년도 민방위 정기검열에서 경북도에서 유일하게 행정안전부 장관상을 수상했다고 29일 전했다.

상주시는 민방위대 편성과 관리, 교육 업무 및 시설·장비 전반에 걸쳐 민방위 비상대비 태세 확립에 기여한 공로를 인정받았다. 특히, 민방위 시설·장비 유지관리가 돋보였다는 평가를 받았다.

앞서 상주시는 2018, 2019년에 개최된 전국 민방위 경진대회에서도 2년 연속 우승, 행정안전부 장관상을 수상 등 민방위 업무발전에 기여해 왔다.

이창희 안전재난과장은 "지속적인 현장 중심의 민방위 활동으로 시민 안전의 교두보로서의 역할을 다하겠다"고 다짐했다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr