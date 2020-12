도봉구 '희망을 나누는 사람들’로부터 8000만원 상당 마스크 20만장 기부 받아

KF80 마스크 15만8350장, KF94 마스크 3만9350장 등 마스크 총 20만장 전달 받아... 마스크는 도봉구 재난안전대책본부 및 구내 취약계층에 지원 될 예정

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구(구청장 이동진)는 지난 23일 ‘희망을 나누는 사람들’ 후원기관으로부터 KF80 마스크 15만8350장, KF94 마스크 3만9350장 등 마스크 총 20만장(8000만원 상당)을 기부 받았다.

‘희망을 나누는 사람들’은 법인 후원단체로 그동안 지역내 어려운 이웃을 위해 2014년부터 장학금, 컴퓨터, 문화체험, 물품지원을 해왔다.

‘희망을 나누는 사람들’ 대표 김정안 회장은 “코로나19의 예방과 확산 방지를 위해 마스크 나눔에 동참했다”며 “지역 내 도움이 필요한 주민들에게 배부돼 코로나19 위기 극복에 많은 도움이 될 수 있었으면 좋겠다”고 말했다.

기부 받은 마스크는 도봉구 재난안전대책본부 및 구내 취약계층에게 지원될 예정이다.

이동진 도봉구청장은 “마스크 기부로 위기 극복에 적극 동참해 주신 ‘희망을 나누는 사람들’ 대표 김정안 회장께 감사드리며, 2.5단계로 사회적 분위기가 침체돼 있는 가운데 마스크 기부가 이어지고 있어 지역사회에 온기를 더하고 있다”며 “이 온기를 이어 받아 코로나19로 인해 어려움을 겪는 취약계층이 없도록 더 꼼꼼히 살피도록 노력하겠다”고 전했다.

