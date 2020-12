합천군, 청정에너지 융복합발전단지 조성 추진

LNG발전사업 제9차 전력수급기본계획 확정으로 탄력 받아



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군은 정부(산업통상자원부)의 제9차 전력수급기본계획이 28일 확정됨에 따라 ‘합천 청정에너지 융복합발전단지 조성사업’ 추진이 본 궤도에 올랐다고 29일 밝혔다.

전력 수급기본계획은 전기사업법에 따라 정부가 전력 수급의 안정을 위해 2년마다 세우는 15년 단위의 행정계획으로 제9차 전력수급기본계획은 2020년부터 2034년까지의 에너지 수급 방안을 담고 있다.

이번에 확정된 최종안에는 한국남부발전이 현재 운영 중인 3GW 규모의 석탄화력발전소를 LNG발전소로 대체하는 방안의 하나로 합천 청정에너지 융복합발전단지 조성사업이 포함돼 있다.

정부에서 이번에 발표된 제9차 전력수급기본계획에는 2034년까지 원자력 발전설비 3.9GW, 석탄 발전 6.8GW를 감축하며, LNG 복합화력 발전소는 16.8GW, 신재생에너지는 57.7GW 증가를 주요 내용으로 하고 있다.

앞서 사업시행처인 한국남부발전㈜은 석탄발전 감축과 깨끗한 에너지원으로의 전환을 위해 합천에 LNG발전단지 조성을 제안하는 건설의향서를 2019년 9월에 전력거래소로 제출한바 있다.

군 미래 신성장 동력 확보를 위해 추진하는 민선7기 공약사업인 ‘합천 청정에너지 융복합발전단지 조성사업’은 한국남부발전에서 삼가면 동리, 양전리와 쌍백면 평구리, 외초리 일대 330만㎡(100만평)에 총 사업비 1조 5000억원을 투입해 ▲LNG 천연가스 500MW ▲수소연료전지 80MW ▲태양광 200MW 등 총 800MW급의 대규모 발전단지를 건설 예정이다.

이 사업이 완료되면 군은 지방세수 증가로 인한 재정자립도 향상과 발전소주변지역지원사업 시행으로 인근 주민의 복지증진을 기대, 일자리 창출로 인한 인구유입과 지역 경제 활성화를 기대하고 있다.

문준희 합천군수는 "지방소멸위기 극복을 위한 청정에너지 융복합 발전단지 조성사업이 성공적으로 추진될 수 있도록 최선의 노력을 다 하겠다"고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr