[아시아경제 김봉주 기자] 마마무 화사의 화보가 공개됐다.

마마무 화사는 27일 자신의 인스타그램에 몇 장의 사진을 올렸다.

사진에는 화사의 파격적이고 농염한 매력이 담겼다.

한편, 화사는 지난 25일 방송된 SBS 가요대전에서 엄정화와 함께 호피무늬 의상을 입어 화제가 됐다.

