전국 시·도에 소방 고가사다리차 확충 … 소하천·교량도 정비 강화

내년 소방안전교부세 9000억 교부 … 소방인력 확충에 5000억 투입

[아시아경제 조인경 기자] 내년부터 전국 모든 시·도에 소방 고가사다리차가 도입되고 태풍과 홍수 등으로 반복적인 피해를 입고 있는 작은 하천과 소교량의 안전 정비도 강화된다.

행정안전부는 2021년도 소방안전교부세 9038억원을 전국 17개 시·도에 교부해 소방·안전 인프라 사업을 확대한다고 28일 밝혔다. 이는 지난해 교부세(7142억원)보다 약 27% 증가한 규모로, 담배 판매 증가에 따른 개별소비세 증가와 올해 4월부터 지원된 소방인건비 지원분 상향 등에 따라 늘어난 것으로 분석된다.

소방안전교부세 중 5021억원은 부족한 소방인력 확충을 위한 소방공무원 인건비로 사용된다. 오는 2022년까지 소방인력 총 2만명을 충원하는 계획에 따라 경기, 경북, 전남, 경남 등 도 지역에 많이 교부된다.

지자체 소방·안전 인프라 확충 지원을 위한 사업비로는 4017억원이 지원된다. 시·도별 평균 교부액은 약 213억원으로 2020년(191억원) 대비 11.3%(22억원) 가량 증가했다. 교부액이 많은 시·도는 경기(373억원), 서울(277억원), 경북(255억원) 등의 순이며, 경기·서울의 경우 노후되고 부족한 소방장비 보강에 주로 사용될 예정이다.

특히, 내년에는 소방·안전 인프라 사업비를 통해 소방 고가사다리차 확충이 이뤄진다. 도심 지역을 중심으로 고층 건물이 많아지고 있지만, 소방 고가사다리차는 전국 9개 시·도에 12대 밖에 없는 실정이다. 고층 건물의 효율적인 인명구조 및 화재 진압을 위해 광주와 울산, 경남, 충북, 경북 등 미보유 7개 시·도에 소방 고가사다리차가 도입될 예정이다.

매년 태풍과 집중호우 등으로 많은 피해가 발생하고 있는 소규모 고위험 시설인 세천(작은하천)과 소교량에 대한 정비도 신규로 지원한다.

조상명 행안부 안전관리정책관은 "소방안전교부세 지원으로 시·도 소방인력·장비의 지역 간 격차가 줄어들고 소방 서비스가 개선되길 기대한다"며 "재정 여건이 열악하고 소방·안전 투자소요가 많은 시·도에 중앙정부의 재정 지원이 더 많이 이뤄질 수 있도록 교부세 제도와 법령을 지속적으로 개선·발전시켜 나가겠다"고 말했다.

