강원장터TV 유튜브 채널 12.28~2021. 1.15 매일 오후 1~5시 생방송

[아시아경제 라영철 기자] 강원도 내 전통시장과 소상공인의 우수 상품을 비대면 온라인 생방송 경매를 통해 만나볼 수 있다.

27일 강원도는 "28일부터 내년 1월 15일까지 매일 오후 1시 강원장터TV 유튜브 채널을 통해 총 9회에 걸쳐 '강원장터 옵쇼! 라이브 옥션 커머스'를 개최한다"고 밝혔다.

참여 방식은 강원장터TV 유튜브 채널을 통해 실시간 댓글 방식으로 경매에 참여할 수 있다.

실시간 경매 방송을 통해 5만 원 내외의 꾸러미 상품을 최소 5천 원부터 구입할 수 있고, 경매 중간에 진행하는 즉석 이벤트도 즐길 수 있다.

이번 온라인 경매 행사는 코로나19 상황에서도 연말연시 특수를 기대했던 강원도 내 소상공인들을 위해 기획됐다.

