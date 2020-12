김인호 서울시의회 의장, 은평성모병원 등 코로나19 헌신 유공 단체·시민 표창

[아시아경제 박종일 기자] 서울시의회 김인호 의장은 ‘20년 코로나19 대응 유공 서울시의회 의장 표창’으로 총 178개 주체를 선정했다.

▲기관(2) : 은평성모병원, 서울시120다산콜재단 ▲단체(12) : 바르게살기운동서울시협의회, 한국자유총연맹 서울시지부, 자치구 새마을지도자협의회, 자율방재단, 성북의용소방대 등 ▲시 민(164) : 코로나19 방역봉사, 의료물품 기부 등 164명

표창 대상자는 선별진료소 운영 병원, 중앙정부 및 서울시 코로나19 대응 정책 홍보 및 안내, 소독 등 코로나19 방역 봉사, 의료물품 기부 등 지역사회에서 코로나19 감염 예방을 위해 힘쓰는 기관, 단체, 시민 들을 추천받아 선정했다.

또 2021년도에도 코로나19 유공 표창 대상자 발굴 및 선정을 통해 지역사회 코로나19 감염 예방 운동을 적극 장려, 코로나19

종식 시까지 지역사회 방역체계 구축에 힘쓸 예정이다.

이번 표창은 코로나19 확산에 따른 수도권 사회적거리두기 2.5단계 (’20.12.8.~12.28) 실시 등 코로나19 방역지침을 준수하기 위해 코로나19 대응 유공 표창을 직접 시상하는 행사는 생략, 해당 기관 및 단체에 우편으로 표창장을 전수할 예정이다.

김인호 의장은 “코로나19라는 전세계적 위기 속에서도 감염병 확산 방지를 위해 헌신하는 분들 모두에게 진심으로 감사 말씀을 드리며, 여러분은 1000만 시민의 건강을 지켜주는 진정한 영웅”이라면서 “서울시의회는 코로나19 종식의 그날까지 최선의 노력을 다하겠다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr