[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이상규 경기도소방재난본부장이 25일 취임했다. 이 본부장은 경기도 양주 출신으로 경희대에서 경영학 석사 학위를 받았다.

1993년 소방간부후보 7기로 임관한 이 본부장은 경기도 광주소방서장, 국민안전처 소방장비항공과장ㆍ소방제도과장, 소방청 기획재정담당관, 경남소방본부장, 경기북부소방재난본부장, 중앙119구조본부장 등 요직을 두루 거쳤다.

국민의 생명보호와 소방행정발전에 기여한 공로로 2007년 대통령 표창과 2017년 홍조근정훈장을 받았다.

이상규 경기소방본부장은 "더욱 신뢰받고 사랑받는 경기도소방이 되도록 노력할 것"이라며 "도민이 안전하고 행복한 경기도를 위해 빈틈없는 소방행정과 재난현장 대응을 펼치겠다"고 포부를 밝혔다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr