올해 인기 신용카드 톱10은…"실적 없어도 혜택 '무조건카드'"

신한 '딥드림' 3년만에 1위

톱10 절반이 무조건 카드

[아시아경제 기하영 기자]올해 가장 인기를 끌었던 신용카드는 '신한카드 딥드림'인 것으로 나타났다. 전월실적 없이 혜택을 제공하는 '무조건 카드'가 소비자들의 선택을 받은 가운데, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 항공 마일리지 카드의 인기는 떨어졌다.

25일 국내 최대 신용카드 전문사이트 카드고릴라에 따르면, '2020년 총결산 인기 신용카드 톱 10'에서 '신한카드 딥드림'이 1위를 차지했다. 지난해 1분기부터 줄곧 1위를 차지했던 '롯데카드 라이킷펀'이 단종되면서 신한카드가 2017년 총결산 이후 3년만에 1위에 올랐다. 해당 순위는 올해 1월 1일부터 12월 18일까지 카드고릴라 웹사이트(PC, 모바일 통합)에서 집계된 각 신용카드 상품조회수와 신청전환수를 기준으로 매겨졌다.

2020년 상반기 결산에서 20위권에 들었던 카드 중 6종이 단종되면서 올해 총결산 순위는 큰 변동을 보였다. 1위를 차지한 신한카드 딥드림은 전월실적과 적립한도 제한 없이 포인트를 적립해주는 무조건 카드다. 2019년 총결산부터 매번 2위에 그치다 드디어 1위에 올랐다. 신한카드는 2017년 총결산에서 '신한카드 미스터라이프'가 1위를 차지한 이후 3년만에 1위를 탈환했다.

2위는 '삼성카드 탭탭오'가 올랐다. 커피와 쇼핑에 특화된 옵션 패키지를 매달 변경해 사용할 수 있는 카드다. 3위는 '신한카드 미스터라이프'다. 2020년 상반기 결산 대비 6계단이나 상승한 미스터라이프는 공과금, 온라인쇼핑, 편의점, 병원, 마트, 주유 등 1인 자취족들을 위한 혜택을 제공한다. 4위는 무조건 할인 카드인 '우리카드 DA@카드의정석', 5위는 온라인쇼핑을 중심으로 소비자가 원하는 생활 할인을 선택할 수 있는 'NH농협 NH올원 파이카드'가 차지했다.

6위 역시 무조건 할인 카드인 '롯데 로카클래식', 7위는 스타벅스가 최대 60% 할인되는 'KB국민 청춘대로 톡톡'이었다. 8위는 20위권 내 유일한 항공 마일리지 카드이자 무조건 적립 카드인 '삼성카드&마일리지플래티넘'이 올랐다. 9위는 교통, 통신, 주유 등 생활 전방위 할인에 선택형 서비스팩을 제공하는 'KB국민 다담카드', 10위는 무조건 할인 카드인 '롯데 라이킷올'이 차지했다.

인기 신용카드 톱10 절반이 '무조건카드'

전월실적 필요없이 혜택을 주는 무조건 카드가 10위권 내 5종으로 절반을 차지했고 20위권 내에서도 9종이 차트에 이름을 올렸다. 지난해 총결산에서 20위권 내 총 4종이 올랐던 항공 마일리지 카드는 이번 총결산에서 삼성카드& 마일리지플래티넘 1종만 살아남았다.

20위권 내 가장 많은 상품의 이름을 올린 카드사는 신한카드(5종)였으며 KB국민카드(4종), 삼성카드(3종), 롯데카드(3종)가 뒤를 이었다. 올해 출시된 신상카드 중 20위권에 안착한 인기카드는 '롯데 로카클래식(6위)', '롯데 라이킷펀플러스(11위)', '삼성카드 6 V4(15위)', '하나 모두의쇼핑(16위)' 등 4종이었다. 롯데카드는 라이킷펀의 단종에도 불구하고 신상 카드들을 높은 순위에 올렸다.

고승훈 카드고릴라 대표는 "코로나19로 소비 패턴이 급격히 변하면서 전월실적 관계없이 매달 일정한 할인을 받을 수 있는 카드가 인기가 많았던 것으로 분석된다"며 "올해 출시된 '신한카드 더모아', 'NH농협 올바른 플렉스카드' 등이 12월 월간차트에서 무섭게 치고 올라오고 있어 내년 1분기 신규카드들의 접전도 기대된다"고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr