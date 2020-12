[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 25일 새벽 4시10분께 경북 영덕군 축산항 남동쪽 약 5㎞ 해상에서 밍크고래 1마리가 조업 어선 그물에 걸려 죽은 채 발견됐다.

어선 선장의 신고를 받은 해경은 길이 4.8m, 둘레 2.2m 크기 밍크고래 표피와 외형을 살펴본 결과 불법 포획 혐의점이 없어 해당 선장에게 고래류 처리 확인서를 발부했다.

죽은 지 2주 이상 지난 것으로 추정된 이 밍크고래는 이날 바로 영덕북부수협을 통해 3300만원에 팔렸다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr