"코로나19 변이 확산될라"…홍콩, 입국자 시설 격리 2주→3주로

[아시아경제 나한아 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대유행이 재확산되면서 해외 입국객의 홍콩 입국 후 시설격리 기간이 3주로 늘어난다.

25일 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등 주요 외신에 따르면 홍콩 당국은 전날 밤 코로나19와 관련해 입국객 방역 강화 조치를 내놨다.

해당 조치는 25일부터 즉시 작용한다. 다만 중국 본토와 대만, 마카오에서 홍콩으로 들어오는 경우는 기존과 마찬가지로 2주간 자가 격리를 한다.

당국은 해당 조치에 대해 "매우 드물게 코로나19 잠복기가 (통상적으로 알려진) 14일을 넘기더라도, 단 한 건도 그물망을 벗어나지 않도록 하기 위한 것"이라고 설명했다.

홍콩 당국은 지난 21일부터 코로나19 변이가 확산한 영국에서 오는 여객기의 입국을 금지했다. 앞서 영국에서 홍콩으로 온 학생 2명이 코로나19 변이에 감염된 것으로 확인되자 입국 금지 조치 이전에 영국에서 들어온 사람들에게는 3주간 시설 격리하도록 한 바 있다.

아울러 최근 남아프리카공화국에서도 코로나19 변이 감염자가 발생해 당국은 최근 3주 사이 남아공에 2시간 이상 체류한 경우 이날부터 홍콩행 항공편에 탑승할 수 없도록 조치했다.

홍콩에서는 24일 하루 확진자가 71명 추가됐고, 지역사회 확진자 61명 가운데 30명은 감염경로가 확인되지 않은 상태다.

